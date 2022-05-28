В центре Челябинска автомобиль слетел с моста

В центре Челябинска автомобиль слетел с моста и чуть не упал в реку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на Свердловском проспекте. Водитель Suzuki Grand Vitarа, выезжая на проспект с улицы Братьев Кашириных, не уступил дорогу автомобилю Nissan. От удара Suzuki снесло с мостаавтомбиль упал в заросли на берегу реки.

По данным ГИБДД, все живы. Помощь медиков никому не понадобилась.

Челябинск, Павел Зварзин

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