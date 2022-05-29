Супермаркет предложил водку и виски в рамках акции для детей

В Челябинске крупный супермаркет объявил акцию «Все лучшее – детям».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение двух недель предлагалось приобрести со скидками продукты питания и напитки – от молочных смесей до алкоголя. В каталогах акции, в перечне товаров, продаваемых по «спуперцене», наряду с йогуртами, конфетами, колбасой предлагались водка, виски и джин.

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Представители супермаркета объяснили ситуацию несовершенством оборудования: «В связи с техническим сбоем при электронной верстке каталога в акцию «Все лучшее – детям!» попали товары из другой категории. В настоящее время эта неточность устранена. Жалоб от покупателей не поступало», – цитирует «Газета.ru» менеджера по коммуникациям компании, которой принадлежит супермаркет.

В электронных каталогах акции алкоголь, действительно, исчез. Правда, осталась вяленая рыба, которая больше подойдет любителя пива, нежели детям.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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