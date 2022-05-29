В Челябинске задержали двух сотрудников СК РФ

В Челябинске двух сотрудников Следственного комитета задержали после драки со смертельным исходом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в ночь на 28 мая на перекрестке улиц Цвиллинга и Карла Маркса. Между двумя компаниями, вышедшими из ночного клуба, разгорелся конфликт, переросший в драку.

«В этот момент мимо на такси ехали два молодых следователя СК, – пишет 74.ru. – Они решили выйти из такси и разнять дерущихся».

В общей свалке один из участников конфликта упал, но его продолжали бить. Когда до кого-то дошло, что упавший не подает признаков жизни, все разбежались.

Нескольких участников, в том числе и следователей задержали сотрудники полиции. Роль сотрудников СК в трагедии пока неочевидна: одни свидетели заявляют, что именно они били жертву, другие не могут точно сказать, кто наносил удары упавшему; одни говорят, что оба следователя были пьяны, другие признаков употребления алкоголя у них не заметили.

Отметим, что драку зафиксировала камера наблюдения, записи уже переданы в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В какой роли в деле фигурируют сотрудники СК РФ, пока не ясно: официальных комментариев ни из полиции, ни из Следственного комитета пока не поступало.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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