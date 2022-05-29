На Южный Урал наступает грозовой фронт

На Южный Урал надвигается грозовой фронт.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по Челябинской области, 30 мая на территории региона ожидаются сильные дожди, в отдельных районах грозы, град, скорость ветра при порывах будет достигать 23 м/с.

Южноуральцам рекомендуют по возможности не выходить из зданий, а если передвижение по улице необходимо – избегать линий электропередач, слабоукрепленных конструкций, высоких деревьев.

«Если сильный ветер или град застали вас на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям», – отмечают в ведомстве.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»