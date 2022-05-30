Челябинским подросткам предложили разрисовать стены в стиле граффити

Челябинские подростки могут разрисовать стены в стиле граффити, не рискуя получить нагоняй.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в поддержку выставки челябинских художников уличной волны «Имагология», открывшейся в Доме архитектора, будет организован практикум «Граффити» для подростков 13-17 лет.

Авторы выставки Алексей Батис и Дмитрий 710 разработали эскизы рисунков и вместе со школьниками реализуют их на стенах подземного перехода возле Торгового центра.



Для участия набирают три группы по 20 человек: каждый день над рисунком будет работать новая группа.

«Мы выдаем средства индивидуальной защиты и организуем кофе-брейк. От участников нужна расписка от родителей или опекунов (вышлем при регистрации) и прийти на объект в рабочей, теплой одежде», – сообщили организаторы.



Практикум будет проходить 9-11 июня. Участие бесплатное, нужно лишь зарегистрироваться по ссылке.

Челябинск, Софья Артемьева

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