Ливневки работают, но Челябинск все равно топит

В Челябинске провели мониторинг состояния ливневой канализации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во время любого ливня город «плывет»: вода стоит не только в низинах, но и на дорогах, тротуарах, во дворах. В прошлые годы чиновники списывали «потопы» на неудовлетворительное состояние ливневок.

Однако мониторинг, проведенный в текущем году, показал, что существующая канализация работает, а подтопления происходят там, где ее попросту нет. И таких мест довольно много.

Принято о решение об организации сброса дождевой воды на рельеф. Каким образом это собираются делать, пока не уточняется. Но самый распространенный способ – это создать поперечный уклон дорожного покрытия, что позволит воде не задерживается на поверхности дорожного покрытия. Правда, для этого потребуется проводить «косметический ремонт» дорог, что потребует дополнительных расходов. Плюс не совсем понятно, как отводить воду из низин.

Так, после каждого дождя образуется огромная лужа при переходе от набережной возе краеведческого музея к набережной у Мегаполиса. Вопрос поднимали еще прошлой осенью, но проблема до сих пор не решена.

Челябинск Май 30, Ольга Арсентьева

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