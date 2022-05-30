В Челябинске запускают трамвайный «шатл»: вагон-челнок в течение недели будет курсировать по улице Горького.

Напомним, что схема движения трамвайных маршрутов № 5 и 6 изменена до 6 июня включительно в связи с проведением ремонтных работ

Как сообщили РИА «Новый День», в связи с ремонтом теплотрассы на перекрестке проспекта Победы и улицы Горького трамваи №5 и №6 до 6 июня изменили маршруты. В итогу участок Горького от проспекта Победы до улицы Первой пятилетки остался без муниципального транспорта. Поэтому решено пустить трамвай-челнок.

Вагон будет курсировать с 31 мая по 6 июня включительно между остановками «Улица 5-го декабря» и «Монтажный колледж» с 6:30 до 19:30.

«Трамвай будет следовать в обе стороны по западному пути. Посадка и высадка вне зависимости от направления движения будет осуществляется на остановках в сторону Монтажного колледжа, – сообщили в министерстве дорожного строительства и транспорта Челябинской области. – Пассажиры могут воспользоваться пересадочным билетом для продолжения поездки по необходимому маршруту».

Напомним, на остановке «Улица 5-го Декабря» можно пересесть на трамвай № 6 и

автобусы №№8, 9, 25с, 34, 45, на на остановке «Монтажный колледж» – на трамваи №№5, 15, 18, 22.

Челябинск, Софья Артемьева

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