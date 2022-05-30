Жительница Урала зарезала пятилетнюю дочь

В Челябинской области 40-летняя женщина зарезала 5-летнюю дочь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в городе Бакал Саткинского района.

Семья считается благополучной и достаточно обеспеченной. Оба родителя работают, старший сын уже совершеннолетний и живет в другом городе. Девочка ходила в детский сад.

По данным Следственного управления СК РФ по Челябинской области, вчера, 29 мая, в семье произошла ссора. В итоге женщина нанесла девочке несколько ножевых ранений. Что стало причиной конфликта и кто сорился, не уточняется. По некоторым данным, отца ребенка в момент нападения дома не было. Женщина позвонила родственникам, те вызвали «скорую» и приехали сами.

Девочку госпитализировали но спасти ее медики не смогли. Мать задержана. Официально диагностированного психического заболевания у нее нет. Но известно, что в молодости женщина попала в ДТП, после чего ее мучили головные боли.

Челябинск, Софья Артемьева

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