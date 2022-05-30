В Южно-Уральском госуниверситете снова появился президент

В Южно-Уральском государственном университете состоялось заседание ученого совета. Александр Шестаков на пять лет избран президентом ЮУрГУ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», должность президента ЮУрГУ была введена в 2005 году. Кандидат должен иметь опыт работы на посту ректора не менее десяти лет. Обязанности президента – участие в определении программы развития университета, в работе по совершенствованию образовательной, научной и управленческой деятельности, а также представительские функции.

Уставом ЮУрГУ предусмотрено тайное голосование. Члены ученого совета, выбирая президента университета, проголосовали за Александра Шестакова единогласно.

Напомним, что должность президента ЮУрГУ была свободна несколько лет. Экс-президент университета Герман Платонович Вяткин с 2019 года занимает должность советника при ректорате.

Совмещение должностей «ректор» и «президент» закон не допускает. Александр Шестаков сможет вступить в должность президента с момента сложения полномочий ректора ЮУрГУ. Контракт заканчивается 22 июня текущего года.

Краткая биографическая справка

Александр Шестаков начал трудовую деятельность в 1975 году после окончания ЧПИ с красным дипломом приборостроительного факультета в качестве преподавателя-стажера. В 1981 году досрочно окончил аспирантуру. В 93-м защитил докторскую диссертацию. В 94-м возглавил кафедру «Информационная измерительная техника». С 1996 года работал деканом приборостроительного факультета. В 1999-м был назначен проректором ЮУрГУ по научной работе. С 2005 года является ректором Южно-Уральского государственного университета. С 2008 года депутат Законодательного собрания Челябинской области.

Является вице-президент Российского Союза ректоров. Председатель Совета ректоров вузов Уральского федерального округа и Совета ректоров вузов Челябинской области.

Челябинск, Софья Артемьева

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