Юрист: участок, заявленный под строительство катка УралГУФК, должны были отнести к зеленой зоне

администрация Челябинска не исполняет собственные решения и не подчиняется решению Челябинского областного суда в деле с лесом на Тополинке. Об этом заявил юрист Владимир Казанцев, проанализировав документы, представленные городскими властями в рамках первого судебного процесса, закончившегося победой противников застройки городского леса в феврале 2022 года.

Как уже сообщал «Новый День», на спорном участке планируется построить спортивный комплекс УралГУФК с крытым катком. Контракт на его строительство стоимостью около 420 миллионов рублей был заключен в декабре 2021 года. Согласно представленной в конкурсной документации смете, на вырубку деревьев планируется потратить 194 тысячи 370 рублей. Сам объект собираются сдать в эксплуатацию в начале 2023 года.

Однако еще в октябре прошлого года Челябинская гордума приняла решение о выводе участка в отдельную рекреационную зону в связи с обнаружением на нем городского леса. А в феврале этого года в ходе судебного заседания и мэрия Челябинска признала, что участок, где планируется строительство катка, входит в состав городских лесов. В итоге суд удовлетворил заявление экологов, по сути, запретив строительство на спорном участке. Кроме того, уже 3 марта прокуратура предписала муниципальным властям поставить соответствующий участок на кадастровый учет именно в качестве городского леса.

Но и после этого выступающая в качестве заказчика строительства федеральная ППК «Единый заказчик» заявила, что от планов строительства не отказывается. При этом ее представители утверждают, что ориентируются на градостроительный план земельного участка от 17 января 2019 года, где не отображены точки координат территории зон лесфонда. Поэтому у них не было возможности установить, что строительство будет проходить на территории леса.

Выйти из сложившегося положения решили весьма оригинальным способом: заявили о планах строительства на двух близлежащих участках, находящихся вне земель лесфонда, и направили в мэрию запрос на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Но юрист уверен: один из заявленных участков ранее относился к землям, снятым с кадастрового учета в связи с обнаружением на них городского леса.

Именно так нужно трактовать решение Челябинской городской думы от 26 октября 2021 года, отнесшее всю территорию земельного участка «05 01 26 А14», на котором расположен городской лес, к территориальной зоне «А1.4. – лесопарки, рекреационные зоны».

Подтверждением этому можно считать документы, представленные городским парламентом и мэрией, согласно которым участки с кадастровыми номерами 75:36:0500105:24, 25, 26, 27, 28 сняты с кадастрового учета – в связи с обнаружением на их территории городского леса.

Однако впоследствии администрация сформировала новые участки с кадастровыми номерами 75:36:0500105:340, 343/1 и 343. Последний и был заявлен в качестве одного из планирующихся под строительство спорткомплекса УралГУФК –как относящийся к территориальной зоне Б.1. Но дело в том, что все эти три «новых» земельных участка сформированы в границах территории, на которой и был обнаружен городской лес. «И данная территория отнесена к А1.4 полностью, без возможности установления внутри данной территории иных зон, в том числе территориальных зон Б.1. В соответствии с генеральным планом вся эта территория отнесена к зоне рекреации», – настаивает челябинец.

Юрист считает подобное поведение мэрии, по меньшей мере, странным. Выходит, что чиновники сначала установили наличие леса на Тополинке, после чего «лесные» участки сняли с кадастрового учета и отнесли всю территорию к зоне рекреации. После чего необъяснимым образом выделили на этой же территории отдельные участки, которые вывели в общественно-деловую зону.

Отметим, что в мае этого года мэр Челябинска Наталья Котова уже согласовала строительство спортивного комплекса УралГУФК, расширив два изначально заявленных участка за счет земель лесного фонда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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