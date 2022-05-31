31 мая ожидаются следующие события – Челябинск

31.05.2022, вторник

09:00 Челябинск – Всероссийская акция «IT-донор» с участием министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игоря Фетисова (Международный институт дизайна и сервиса, ул. Ворошилова, 12)

11:00 Челябинск – Послание губернатора Челябинской области Алексея Текслера к законодательному собранию региона выступит с отчетом (Дворец спорта «Юность», Свердловский пр., 51)

12:20 Челябинск – Презентация нового автогородка для детей на Площади Революции с участием главы города Натальи Котовой

13:00 Челябинск – Заседание Законодательного Собрания Челябинской области (ул. Кирова, 114)

14:00 Челябинск – Заседание Челябинской городской Думы (пл. Революции, 2)

15:00 Челябинск – Заседание совета Старейшин педиатрического сообщества Челябинской области (Южно-Уральский государственный медицинский университет, ул. Воровского, 64, зал ученого совета)

16:30 Челябинск – Торжественное открытие третьего трудового семестра студенческих отрядов Челябинской области 2022 года с участием губернатора Алексея Текслера (площадь перед памятником И.В. Курчатову)

16:40 Челябинск – Квиз «Япония приехала в гости» (Челябинский государственный университет, театральный корпус, ул. Бр. Кашириных, 129, холл третьего этажа)

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