Жительницу Бакала, зарезавшую пятилетнюю дочь, отправили в СИЗО

Жительница Сатки заключена под стражу за убийство дочери.

Как сообщал ранее «Новый День», трагедия произошла 29 мая в городе Бакал Саткинского района. Женщина поссорилась с мужем. Когда тот ушел из дома, она сначала попыталась задушить пятилетнюю дочь.

Ребенок потерял сознание, но через некоторое время начал подавать признаки жизни. Тогда мать взяла нож и несколько раз ударила девочку. После этого она позвонила родственникам и рассказала о случившемся. Те вызвали «скорую» и приехали сами. Но спасти ребенка врачи не смогли.

По информации пресс-службы прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство поддержало в суде ходатайство следственного органа об избрании женщине меры пресечения в виде заключения под стражу.

«С учетом того, что обвиняемая совершила особо тяжкое преступление, осознавая тяжесть содеянного, может скрыться от органов следствия, с учетом агрессивного поведения – оказать давление на свидетелей и воспрепятствовать производству по делу, судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», – сообщили в прокуратуре региона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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