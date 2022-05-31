Южноуральцам разрешили снять маски

В Челябинской области отменен обязательный масочный режим.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, глава Южного Урала Алексей Текслер подписал постановление об отмене обязательного масочного режима в регионе с 1 июня 2022 года. Решение принято по согласованию с главным санитарным врачом по Челябинской области.

«Режим обязательного ношения масок для населения отменен, в том числе при посещении объектов торговли, мест общего пользования и массовых мероприятий, – уточнили представители региональных властей. – Ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания теперь носит рекомендательный характер».

Также южноуральцам по-прежнему рекомендуется соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и обращаться за медицинской помощью при первых признаках заболевания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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