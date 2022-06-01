1 июня ожидаются следующие события – Челябинск

01.06.2022, среда
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09:40 Челябинск – Инспекционная поездка главы города Натальи Котовой по новым муниципальным пляжам (отъезд от администрации Челябинска, пл. Революции, 2)
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10:00 Челябинск – Открытие первой смены летних трудовых отрядов детей и подростков (стадион «Колющенко», ул. Доватора, 15)
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10:00 Челябинск – Центр развития цифровых технологий Челябинской области игровую программу «IT- марафон» (школа №138, ул. Сони Кривой, 54)
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11:00 Челябинск – Открытие нового автогородка для детей на Площади Революции
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11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная праздничным мероприятиям в честь 105-летия органов ЗАГС (Пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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12:00 Челябинск – Семинар-практикум «Особенности организации системы мониторинга и профилактики деструктивных проявлений в образовательной среде» (Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, ул. Бажова, 46)
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12:00 Челябинск – Презентация переходящего Кубка «Российской студенческой весны» с участием вице-губернатора Вадима Евдокимова (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, третий этаж, вход со стороны ул. Елькина)
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13:00 Челябинск – Гала-концерт фестиваля «Лестница Успеха» с участием Главы города Челябинска Натальи Котовой (городской сад им. А.С. Пушкина»)
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14:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит обновленный после ремонта детский сад №40 («Какаду») на северо-западе Челябинска (отправление в 13 часов 20 минут от областного правительства, ул. Цвиллинга, 27)
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16:00 Челябинск – Церемония награждения лауреатов фестиваля «Сцена-2022» с участием вице-губернатора Вадима Евдокимова, министра культуры Алексея Бетехтина, учредителя «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирины Текслер (Челябинский областной театр кукол им. В. Вольховского, ул. Кирова, 8)
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16:00 Челябинск – Противоабортная служба «С.П.А.С.консультирование» проводит акцию «Дети – цветы жизни!» на набережной реки Миасс напротив памятника солдатам правопорядка (площадка у Государственного музея Южного Урала, ул. Труда, 100)
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17:00 Челябинск – Первый городской чемпионат по интерактивной физкультуре: соревнования в подвижных и интеллектуальных играх на тренажерах регионального IT-чемпиона «Инновации детям» (л. Кирова, 132, оф. 307)
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