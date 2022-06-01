На Южном Урале установилась летняя погода

В первый день июня на Южном Урале установилась по-настоящему летняя погода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня днем воздух в регионе прогреется до +23, завтра и в пятницу – до +26. Правда, к концу недели снова ожидаются дожди, а выходные снова может похолодать до +15.

Однако со следующей недели дневные температуры прогнозируются на уровне +19 и выше. Дожди будут идти достаточно часто, но не ежедневно.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»