Южноуральцы положили на эскроу-счета 18 млрд рублей

Жители Челябинской области открыли около 7,5 тысяч счетов эскроу, которые используются для покупки жилья в новостройках по схеме долевого строительства. За год количество счетов увеличилось в 1,5 раза, общий объем средств на них достиг 18 млрд рублей, увеличившись за 12 месяцев почти в 2 раза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2019 году российские девелоперы перешли от долевого строительства к проектному финансированию с использованием счетов эскроу на которых деньги дольщиков хранятся до выполнения определенных обстоятельств.

Покупатель квартиры кладет деньги на специальный счет в банке, выступающем эскроу-агентом, а застройщик может их забрать, когда выполнит условия, заранее прописанные в договоре (как правило, это регистрация права собственности на первую квартиру в достроенном доме). В случае возникновения у застройщика проблем с завершением строительства дома покупатель может рассчитывать на возврат уплаченной суммы.

Застройщикам проектное финансирование на строительство жилых домов выдают банки, в которых открываются эскроу-счета, и успешные продажи квартир на этапе строительства позволят девелоперу снизить процент по кредиту.

В Челябинской области количество кредитных договоров между банками и строительными компаниями за год выросло на 53% – до 81, уточнили в отделении Уральского главного управления ЦБ РФ по Челябинской области. Общий объем средств действующих кредитных договоров превысил 30 млрд рублей (рост за год – 43%). Средневзвешенная процентная ставка по таким кредитам на 1 апреля составила 4,7%.

К концу первого квартала раскрыто почти 11 тысяч эскроу-счетов – это в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Строительным компаниям после сдачи жилья в эксплуатацию было перечислено порядка 25 млрд рублей. Общий объем денежных средств, перечисленных застройщикам, увеличился в 6 раз.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства, в настоящее время в Челябинской области с применением механизма долевого строительства возводится 100% жилья. С использованием счетов эскроу строится 154 многоквартирных дома в девяти населенных пунктах.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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