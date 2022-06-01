В России начала работать единая система блокировки телефонного спама

В России начала работать единая система блокировки спам-звонков и СМС.

Как сообщили РИА «Новый День» в Федеральной антимонопольной службы, на сайте ведомства, а также компаний МТС, Tele2 и Мегафон уже появилась возможность пожаловаться на рекламу, поступившую без согласия абонента. В ближайшее время к сервису подключатся и другие мобильные операторы.

Для того, чтобы подать жалобу, в специальной форме нужно будет указать фамилию, имя и отчество владельца номера, на который поступил спам, а также сам номер и номер отправителя (звонившего). Обещают, что в течение 3 суток придет ответ от оператора, а номер спамера будет заблокирован всеми компаниями, подключившимися к системе.

«При блокировке проверяются такие параметры, как наличие большого количества жалоб на звонки с определенного номера, информация о нем как источнике спама и другие», – уточняют «Известия».

Операторы связи утверждают, что риск ошибки при блокировке минимален, так как спам выявляется по ряду технических параметров и других данных, и новая система позволит улучшить борьбу со спамом. Например, «Мегафон» за май заблокировал 40 млн нежелательных звонков и СМС.

Оставить жалобу можно на сайте ФАС.

Однако аналитики отмечают, что риск блокировки добросовестных абонентов все-таки существует: например, в случае использования мошенниками или спамерами IP-телефонии – у абонента во время звонка может высветиться любой номер, не имеющий отношения к звонящему. Еще одна проблема – звонки через мессенджеры. С ними система тоже может не справиться.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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