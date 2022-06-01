Парковку в центре Челябинска закроют на неделю

В Челябинске на неделю закроют парковку на Театральной площади.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, со 2 по 8 июня в рамках проведения XXX (I) Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» будет полностью закрыто парковочное пространство на Театральной площади.

«Просим автовладельцев убрать транспорт с данной парковки и не препятствовать проведению мероприятия», – обратились к челябинцам представители городских властей.

Российская студенческая весна среди профессиональных образовательных организаций стартует в Челябинске 3 июня и продлится до 7 числа.

Во всероссийском фестивале студенческого творчества примут участие порядка 2 тысяч студентов техникумов и колледжей из более чем 70 регионов России. Они выступят в 9 конкурсных направлениях, которые пройдут на 10 фестивальных площадках Челябинска.

На всем протяжении Студвесны в городском саду имени Пушкина будет работать фестивальный городок.

Челябинск, Виктор Елисеев

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