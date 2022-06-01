Челябинцы экстренно покидают здания вузов и ТРК

В Челябинске эвакуируют вузы и ТРК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», студенты и сотрудники в экстренном порядке покинули здание первого корпуса Челябинского государственного университета.

Причиной эвакуации стало сообщение об угрозе взрыва, поступившее в первой половине дня.

По информации пресс-службы вуза, занятия в аудиториях, расположенных в здании, отменены до конца дня.

Кроме того, пользователи социальных сетей сообщают об эвакуации посетителей из ТРК «Урал» и торгового комплекса «Алмаз».

Челябинск, Виктор Елисеев

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