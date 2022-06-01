Все еще впереди: на Южном Урале вступают в брак в возрасте «за 80»

Южноуральцы активно вступают в брак не только в молодости, но и в возрасте «за 80». Об этом рассказала председатель Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмила Рерих.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в текущем году самым взрослым женихом в регионе стал 89-летний житель Миасса. В Челябинске самый старший молодожен отпраздновал свадьбу после 88-летия. Самыми возрастными невестами стали 85-летняя жительница Брединского района и 83-летняя жительница Озерска.

Всего за пять месяцев этого года в Челябинской области зарегистрировано 6 тысяч 418 новых семей, это почти столько же, сколько в прошлом году. Развод оформили 6 тысяч 819 южноуральцев.

С января по май в области родились 6 тысяч 436 мальчиков и 6 тысяч 277 девочек. В их числе – 170 двойняшек и тройня мальчишек.

Наиболее часто южноуральцы называли детей Михаил, Александр, Артем, Мария, Виктория, София и Ева.

Самыми редкими именами среди мальчиков стали Янислав, Ерофей, Аристарх и Добрыня, среди девочек – Аглая, Агафья, Ефросинья, Лукерия, Владлена, Евлавия.

Челябинск, Софья Артемьева

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