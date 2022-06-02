2 июня ожидаются следующие события – Челябинск

02.06.2022, четверг

08:30 Челябинск – Представителям СМИ продемонстрируют процесс работы молодого специалиста и наставника в отделении лечения боли Челябинской областной клинической больницы (ЧОКБ, ул. Воровского,70, корп. 5)

11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная развитию трамвайной инфраструктуры (Пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

12:00 Челябинск – Глава Челябинска Наталья Котова осмотрит площадку Фестиваля песочных фигур (Городской сад им. А.С. Пушкина)

18:00 Челябинск – Торжественное открытие цикла «Уроки свадебного танца» (Государственный музей истории Южного Урал, ул. Труда, 100, летняя эстрада)

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