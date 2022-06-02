В южноуральском минспорта новая отставка

В Челябинской области продолжается обновление министерства физической культуры и спорта.

Как уже сообщал «Новый День», 20 мая 2020 года ушел в отставку министр Максим Соколов, теперь уволили его заместителя.

«Освободить Казакова Александра Евгеньевича от замещаемой должности, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области с 6 июня 2022 года по инициативе гражданского служащего пункт 3 часть 1 статьи 33 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», – говорится в постановлении, подписанном губернатором Алексеем Текслером 1 июня.

Казаков стал заместителем министра в апреле 2014 года, когда ведомство возглавил Леонид Одер. Одера отправили в отставку в конце 2020 года, сменивший его Соколов не продержался в министерском кресле 1,5 лет. Теперь министерство возглавляет Александр Гриб.

Полномочия Казакова истекают 5 июня, с 6 июня он будет уволен.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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