Южноуральцы завалили СЗИЦ «Человек и закон» претензиями к губернатору Текслеру

Южноуральцы завалили редакцию Северо-Западного информационного центра «Человек и закон» и Центра журналистских расследований «Резонанс» претензиями к своему губернатору.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне журналисты опубликовали в соцсетях сообщение, что собираются поговорить с главами исполнительной власти российских регионов в рамках Петербургского международного экономического форума, который пройдет 15-18 июня. И предложили читателям озвучить волнующие проблемы, пообещав задать 10 самых интересных вопросов. При этом подчеркнули: анонимные сообщения не рассматриваются.

На данный момент из почти 130 обращения подавляющее большинство касается Челябинской области.

Южноуральцы, приводя конкретные примеры, просят поинтересоваться у Алексея Текслера, когда будут решаться вопросы газификации, расселения ветхо-аварийного жилья, брошенных теплиц на муниципальных землях сельхозназначения; поднимают проблемы экологии, коррупции, капремонтов, уничтожения городских лесов, застройки новых территорий без развития инфраструктуры. И многое другое.

На некоторые вопросы представители власти попытались ответить прямо в паблике.

Кстати, тему личных приемов губернатора поднимали несколько раз. Ссылка, опубликованная в ответ представителями регионального правительства приводит к такому извещению:

График приемов на текущий год выглядит следующим образом:

Губернатор Текслер в текущем году провел уже два личных приема – в феврале и апреле. Оба в режиме видеоконференцсвязи, оба раза обсуждались по пять вопросов (присланных заранее и отобранных управлением по работе с обращениями граждан). В феврале рассматривали просьбу построить детский сад (решение принято, но когда будет – не уточняется), отремонтировать школу (находится в программе), отремонтировать сельскую дорогу (контракт уже заключен), привести в порядок парк (средства уже выделены), организацию лечения.

В апреле – сироте, ждущему жилья, рассказали, сколько денег выделяется на программу и пообещали, что его очередь дойдет «в ближайшее время», порадовались за пожарного, решившего принять участие в проекте «Земский тренер», заверили, что сделают очередной участок сельской дороги и очистят городской пруд (включен в нацпроект), а также газифицируют село (работы уже начались).

Все эти вопросы, за исключением помощи в организации лечения, не требуют личного вмешательства губернатора, раз они уже включены во всевозможные программы, деньги выделены, работы идут – сообщить об этом могли и в персональных ответах, и в пабликах местных властей. А тратить время личного приема, который проходит всего раз в квартал и рассчитан всего на пять вопросов, на ответы типа «вы еще не спросили, а мы уже сделали» – непозволительная роскошь для губернатора, когда в регионе есть масса действительно сложных проблем, требующих его участия.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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