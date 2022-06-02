В Магнитогорске обнаружили мертвого школьника

В Магнитогорске нашли мертвого школьника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тело одиннадцатиклассника обнаружили в одном из городских парков.

Подросток считался благополучным, хорошо учился, каких-то серьезных проблем у него не отмечалось.

По факту гибели школьника проводит проверку Следственный комитет.

Магнитогорск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»