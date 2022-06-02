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Четверг, 2 июня 2022, 18:57 мск

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В Магнитогорске обнаружили мертвого школьника

В Магнитогорске нашли мертвого школьника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тело одиннадцатиклассника обнаружили в одном из городских парков.

Подросток считался благополучным, хорошо учился, каких-то серьезных проблем у него не отмечалось.

По факту гибели школьника проводит проверку Следственный комитет.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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