В правительстве России вернулись к планам продлить трассу М-12 «Москва – Казань» до Челябинска

В правительстве России вернулись к планам продлить трассу М-12 «Москва – Казань» до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска. Такие планы озвучил сегодня президент Владимир Путин на совещании по развитию дорожного строительства.

Глава государства назвал трассу крупнейшим проектом в этой сфере. И подчеркнул: «В текущих условиях нам необходимо нарастить, форсировать темпы инфраструктурного строительства. Не просто проводить все запланированные работы в утверждённые сроки, а стараться максимально сдвигать их «влево», то есть выполнять их раньше, быстрее вводить новые участки дорог».

Президент так же отметил, что кроме строительства современного, качественного дорожного полотна, важно обустраивать сопутствующую инфраструктуру, открывать заправки, места отдыха, устанавливать вышки связи, создавать площадки для объектов сервиса, где может развернуть свою активность малый бизнес.

«Словом, передвигаться по скоростным трассам и другим дорогам должно быть по-настоящему удобно и комфортно», – цитирует главу государства пресс-служба Кремля. – В целом отмечу, что в текущих условиях нам необходимо нарастить, форсировать темпы инфраструктурного строительства. Не просто проводить все запланированные работы в утвержденные сроки, а стараться максимально сдвигать их «влево», то есть выполнять их раньше, быстрее вводить новые участки дорог.

Как уже сообщал «Новый День», скоростная трасса протяженностью около 800 км призвана связать Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, республики Чувашия и Татарстан с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России: М-11 «Нева», ЦКАД, М-3 «Украина», М-1 «Беларусь», М-4 «Дон». Первые участки планируется открыть уже в следующем году. В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что магистраль нужно продлить до Екатеринбурга, а в июле было решено включить в схему Тюмень и Челябинск.

Как изменилась ситуация за прошедший год, пока не ясно.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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