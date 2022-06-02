Почувствуйте друг друга: в Челябинске открылась Школа свадебного танца (ФОТО)

В Челябинске открылась Школа свадебного танца. В течение месяца все желающие смогут освоить несколько па и на их основе создать свой уникальный танец для торжественной церемонии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», традиция танцевать первый танец новоявленных супругов появилась не очень давно – лет 300 назад.

Несмотря на то, что танец в славянской традиции был неотъемлемой частью обрядовых действий, во время свадебных гуляний танцевали не молодожены, а приглашенные гости: муж с женой чинно сидели за праздничным столом, и вокруг них водили хороводы.

А, например, в Армении невеста все торжество стояла в углу комнаты среди амулетов от сглаза и порчи: ей не позволялось ни говорить, ни есть, ни пить. И только в разгар торжества невеста выходила в центр зала и раскрывала ладони: гости начинали танцевать вокруг нее и класть в руки деньги. Эта традиция называлась шабаш.

В России жених и невеста начали танцевать свадебный танец во времена Петра Первого. Сначала традиция появилась в высшем обществе, потом ее постепенно переняли купцы, разночинцы и даже крестьяне.

Сегодня первый семейный танец считается важнейшей частью традиционной свадьбы. Не всем женихам это нравится, но многие из них готовы погрузиться в хитросплетения чувств, движения и музыки ради любимых.

Чтобы облегчить будущим молодоженам задачу в Челябинске и открыли Школу свадебного танца. В роли организаторов выступили Госкомитет по делам ЗАГС Челябинской области, областной краеведческий музей, клуб исторического танца «Гаттака» и клуб аргентинского танго VidaMia.

В течение месяца можно будет освоить основы старинного (в вариации XIX века) и современного вальса, а также кросс-стэпа – этот вид вальса начал развиваться в 80-х годах прошлого века, хотя некоторые историки танца считают, что в его основу положен французский вальс-бостон, появившийся лет на 70 раньше.

По словам руководителя клуба исторического танца «Гаттака» Дмитрия Ханя, вальс сейчас переживает реинкарнацию, он снова популярен, а кросс-стэп-вальс стремительно завоевывает весь мир. «У него практически нулевая входимость. Люди, никогда не танцевавшие, могут влиться в танец буквально с первых движений. Конечно, в любом деле, чтобы стать профессионалом, нужно много времени. Но мы будем учить социальным танцам, в которых самое главное – это как мы взаимодействуем с партнером, как ощущаем друг друга. Мы поставили перед собой цель научить людей взаимодействовать в паре», – рассказал Дмитрий Хань.

Начались занятия с аргентинского танго. Его трудно назвать свадебным в привычном понимании, однако поклонники танца уверены, что танго на свадьбе будет к месту.

«Танго – это про страсть, это про ощущения, это про эмоции, чувства. Почему бы не танцевать его как свадебный танец, – говорит руководитель клуба аргентинского танго VidaMia Светлана Дворник. – На уроках мы будем использовать элементы аргентинского танго, учить мужчин вести спутниц, предлагать им движение, а женщин – следовать за партнером и красиво их совместный путь оформлять. Ну, и, конечно, чувствовать друг друга – все это важно не только в танце, но и в семейной жизни».

Занятия в школе будут проходить каждый четверг (по 7 июля включительно) на летней эстраде областного краеведческого музея. Начало в 18:00, вход свободный.

На первом уроке начали осваивать танго. К концу занятия танцевали не только будущие молодожены, но и зрители – за исключением тех, кто сегодня предпочел танго ролики.

Кстати, девушка на фото сама хорошо танцует

Челябинск, Ольга Арсентьева, фото Евгений Полак

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