3 июня ожидаются следующие события – Челябинск

03.06.2022, пятница
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11:00 Челябинск – Открытие сквера «Театральный» с участием благотворительного фонда «Зеленый театр» (Челябинский государственный университет, ул. Братьев Кашириных, 129, Ботанический сад, у скульптуры Профессора)
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12:00 Челябинск – Пресс-конференция сопредседателя Народного фронта в Челябинской области Карена Даллакяна, посвященная поездке в Мариуполь и дальнейшей волонтерской деятельности на Донбассе (штаб ОНФ, ул. Цвиллинга, 20)
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12:00 Челябинск – Открытие Фестиваля песочных фигур (Городской сад им. А.С. Пушкина)
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18:00 Челябинск – Премьера спектакля «Однажды в джунглях» театрального коллектива «Многоточие» (ДК «Новосинеглазово», пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 7)
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18:00 Челябинск – Отчетный концерт хореографического коллектива «Анонс» Центра культуры и досуга МБУК «ЧТСТ» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)
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18:00 Челябинск – Отчетный концерт студии восточного танца «Мирабель» (ДК «Бригантина», пос. Федоровка, ул. Капитанская, 10А)
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19:00 Челябинск – Торжественная церемония открытия ХХХ (I) Всероссийского фестиваля профессиональных образовательных организаций «Российская студенческая весна» с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)
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