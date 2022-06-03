3 июня ожидаются следующие события – Челябинск

12:00 Челябинск – Пресс-конференция сопредседателя Народного фронта в Челябинской области Карена Даллакяна, посвященная поездке в Мариуполь и дальнейшей волонтерской деятельности на Донбассе (штаб ОНФ, ул. Цвиллинга, 20)