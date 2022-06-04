4-6 июня ожидаются следующие события – Челябинск

04.06.2022, суббота
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10:00 Челябинск – Детский фестиваль мороженого (Набережная р. Миасс от Арт-сквера до Челябинской государственной филармонии)
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10:00 – 12:00 и 15:00 – 18:00 Челябинск – Выступления участников ХХХ (I) Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» среди учащихся профессиональных образовательных организаций со всей страны (концертный зал имени Прокофьева, ул. Труда, 92А, – вокальное направление, Центр Международной торговли, пр. Ленина, 35 – танцевальное направление, Зал органной и камерной музыки «Родина», ул. Кирова, 78, – инструментальное направление, Челябинский молодежный театр, ул. Кирова, 116, – театральное направление, ДК железнодорожников, ул. Цвиллинга, 54, – оригинальный жанр)
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10:00 – 22:00 Челябинск – В рамках ХХХ Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» среди учащихся профессиональных образовательных будет работать фестивальный городок (Городской сад им. А.С. Пушкина)
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11:00 Челябинск – Спортивная тренировка для всех возрастов от клуба «МетроФитнес Челябинск» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)
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11:00 Челябинск – Первая благотворительная кинологическая конференция (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60 / ул. Коммуны, 69, Коралловый зал)
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11:30 Челябинск – Творческая встреча с артистами театра «Ленком Марка Захарова» Иваном Агаповым и Алексеем Скуратовым (Жеребцовым) в рамках второго этапа театрального фестиваля «NOвый» (Мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183)
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12:00 Челябинск – Детская игровая программа «Веселые Фьёки» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)
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13:00 Челябинск – Шоу иллюзиониста Александра Петренко «Следуй за белым кроликом» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)
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13:40 Челябинск – Детская дискотека (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)
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14:00 Челябинск – Традиционный фестиваль добра «Мир для детей 2022» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина)
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15:00 – 21:00 Челябинск – Региональная программа ХХХ (I) Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» среди учащихся профессиональных образовательных организаций со всей страны (Академический театр драмы имени Наума Орлова, пл. Революции, 6)
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19:00 Челябинск – Моноспектакль «Бетховен» от Театра «Практика» (Москва) в рамках второго этапа театрального фестиваля «NOвый» (Театральное пространство Свободы, ул. Свободы, 2, корпус 10)
05.06.2022, воскресенье
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10:00 – 12:00 и 15:00 – 18:00 Челябинск – Выступления участников ХХХ (I) Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» среди учащихся профессиональных образовательных организаций со всей страны (концертный зал имени Прокофьева, ул. Труда, 92А, – вокальное направление, Центр Международной торговли, пр. Ленина, 35 – танцевальное направление, Зал органной и камерной музыки «Родина», ул. Кирова, 78, – инструментальное направление, Челябинский молодежный театр, ул. Кирова, 116, – театральное направление, ДК железнодорожников, ул. Цвиллинга, 54, – оригинальный жанр)
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10:00 – 22:00 Челябинск – В рамках ХХХ Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» среди учащихся профессиональных образовательных будет работать фестивальный городок (Городской сад им. А.С. Пушкина)
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11:00 Челябинск – Тематические мероприятия Челябинского отделения Союза писателей России, приуроченные 223-летию со дня рождения великого русского поэта (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60 / ул. Коммуны, 69)
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12:00 Челябинск – Мастер-класс «Метод Марка Захарова» в рамках второго этапа театрального фестиваля «NOвый» (Мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183)
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12:00 Челябинск – Встреча с сотрудниками и питомцами Фонда зоозащиты «Спаси меня» (Центральная детская библиотека им. А. М. Горького, ул. Коммуны, 69)
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15:00 Челябинск – Финал сезона спортивного проекта для молодежи с инвалидностью PRO|ВОЛЕЙБОЛ (СК «Метар-Спорт», Черкасская, 1/4)
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15:00 – 21:00 Челябинск – Региональная программа ХХХ (I) Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» среди учащихся профессиональных образовательных организаций со всей страны (Академический театр драмы имени Наума Орлова, пл. Революции, 6)
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19:00 Челябинск – Спектакль о спектакле «Сонм» (16+) от Мастерской Дмитрия Брусникина (Москва) в рамках второго этапа театрального фестиваля «NOвый» (Театральное пространство Свободы, ул. Свободы, 2, корпус 10)
06.06.2022, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)
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11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная первому Экологическому водному форуму Южного Урала, который пройдет в этом году 24-25 июня (Пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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