Утро в челябинском аэропорту началось с переполоха

Утро в челябинском аэропорту имени Курчатова началось с переполоха.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе аэропорта, пассажиров и сотрудников терминала внутренних авиалиний эвакуировали по техническим причинам. Часть рейсов пришлось задержать.
В частности, вовремя не вылетел рейс компании Smartavia в Санкт-Петербург, задержаны самолеты в Нижний Новгород, Сочи и Калининград – сейчас они готовятся к отправке.
Рейс в Ереван должен вылететь по расписанию.
Челябинск, Павел Зварзин
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