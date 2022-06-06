Утро в челябинском аэропорту началось с переполоха

Утро в челябинском аэропорту имени Курчатова началось с переполоха.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе аэропорта, пассажиров и сотрудников терминала внутренних авиалиний эвакуировали по техническим причинам. Часть рейсов пришлось задержать.

В частности, вовремя не вылетел рейс компании Smartavia в Санкт-Петербург, задержаны самолеты в Нижний Новгород, Сочи и Калининград – сейчас они готовятся к отправке.

Рейс в Ереван должен вылететь по расписанию.

Челябинск, Павел Зварзин

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