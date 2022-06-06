Ниже сотни: ковидная статистика на Южном Урале в очередной демонстрирует чудеса

Выявляемость коронавируса в Челябинской области опустилась ниже 100 случаев в сутки: 5 июня в регионе было зафиксировано 98 новых случаев коронавируса. Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 2 зараженных.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ковидная статистика в регионе в очередной демонстрирует чудеса. Если в других регионах суточная выявляемость «колеблется» – то сокращается, то слегка окатывается назад, что, в общем-то, естественно, то в Челябинской области с середины февраля показатели планомерно идут вниз, не отступая ни на единицу.
В условиях, когда суточная заболеваемость исчислялась тысячами и даже сотнями новых случаев, это еще могло показаться логичным, но при нынешнем официально озвучиваемом уровне новых заражений складывается ощущение искаженной реальности.
Впрочем, областные власти неоднократно подвергались критике за «своеобразные подходы» и к организации борьбы с эпидемией, и к отчетности.
Так, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко довольно резко прокомментировал «гениальную медицинскую тактику» региона.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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