Ниже сотни: ковидная статистика на Южном Урале в очередной демонстрирует чудеса

Выявляемость коронавируса в Челябинской области опустилась ниже 100 случаев в сутки: 5 июня в регионе было зафиксировано 98 новых случаев коронавируса. Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 2 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ковидная статистика в регионе в очередной демонстрирует чудеса. Если в других регионах суточная выявляемость «колеблется» – то сокращается, то слегка окатывается назад, что, в общем-то, естественно, то в Челябинской области с середины февраля показатели планомерно идут вниз, не отступая ни на единицу.

В условиях, когда суточная заболеваемость исчислялась тысячами и даже сотнями новых случаев, это еще могло показаться логичным, но при нынешнем официально озвучиваемом уровне новых заражений складывается ощущение искаженной реальности.

Впрочем, областные власти неоднократно подвергались критике за «своеобразные подходы» и к организации борьбы с эпидемией, и к отчетности.

Так, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко довольно резко прокомментировал «гениальную медицинскую тактику» региона.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»