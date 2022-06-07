7 июня ожидаются следующие события – Челябинск

07.06.2022, вторник
-
10:00 – 22:00 Челябинск – ХХХ (I) Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» среди учащихся профессиональных образовательных (Городской сад им. А.С. Пушкина)
-
14:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручит работникам системы социальной защиты населения региона премии губернатора Челябинской области (резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)
-
15:00 Челябинск – Пешеходная прогулка по историческим местам Челябинска «Улица Садовая»: рассказ об истории улицы Красной (встреча возле водонапорной башни, между зданиями Воровского, 11 и Воровского, 13). Предварительная запись по тел. краеведческого отдела 264-73-11 (с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00) или через личные сообщения на странице Библиотеки Пушкина ВКонтакте
-
15:00 Челябинск – Торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника (концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92А)
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube