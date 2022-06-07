7 июня ожидаются следующие события – Челябинск

15:00 Челябинск – Пешеходная прогулка по историческим местам Челябинска «Улица Садовая»: рассказ об истории улицы Красной (встреча возле водонапорной башни, между зданиями Воровского, 11 и Воровского, 13). Предварительная запись по тел. краеведческого отдела 264-73-11 (с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00) или через личные сообщения на странице Библиотеки Пушкина ВКонтакте