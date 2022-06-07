На Южном Урале начался сезон дождей

Дожди задержатся на Южном Урале до конца недели.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в данный момент осадки отмечаются практически по всей территории Челябинской области за исключением части южных районов. Дожди будут идти в течение всего дня, местами возможны грозы.

Воздух прогреется до +25 градусов, но уже завтра похолодает – не выше +20. Согласно прогнозам, дожди в регионе будут идти до воскресенья, а по данным Гидрометцентра РФ – до вторника. Долгосрочный прогноз обещает, что дождливым будет не только весь июнь, но и первая половина июля.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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