В полиции Южного Урала грядет очередная громкая отставка: появилась информация об уходе начальника управления МВД по Челябинску Сергея Миронова.

Полковник полиции написал рапорт на отпуск с последующим увольнением, пишет 74.RU. В ГУ МВД по Челябинской области эту информацию ни подтверждать, ни опровергать не стали.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после назначения руководителем южноуральского полицейского главка Михаила Скокова в отставку ушли начальник ГИБДД Челябинска Алексей Горшков, начальник управления МВД Магнитогорска Сергей Меркулов, начальник управления ГИБДД по Челябинской области Андрей Харцызов, ряд других офицеров.

Миронов, возглавляющий челябинское управление МВД с декабря 2014 года, в марте текущего получил выговор за сокрытие данных: в декларациях о доходах за 2018-2020 годы он не указал ряд банковских счетов, а также информацию об имуществе супруги.

Ему на смену прочат его заместителя – полковника полиции Андрея Меньшенина.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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