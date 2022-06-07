Челябинец угрожал совершить теракт в автобусе

В Челябинске мужчина грозился устроить теракт в автобусе.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня днем на улице возле цирка. Автобус остановился на остановке, один из пассажиров заявил, что сейчас будет теракт и начал молиться. Другие пассажиры быстро покинули салон, а водитель вызвал полицию.
«Задержан 41-летний мужчина. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения», – сообщили в пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.
Челябинск, Павел Зварзин
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