В Челябинске электросамокат сбил ребенка

В Челябинске водитель электросамоката сбил школьницу.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне вечером на перекресте проспекта Победы и Чичерина.
11-летняя девочка ехала на обычном самокате мимо ТК «Прииск». На перерез ей двигался 22-летний челябинец на электросамокате.
Парень, объезжая пешеходов, проехал очень близка к стоявшему на тротуаре торговому и павильону. И когда он добрался до угла киоска из-за него и выехала девочка. Водитель электросамоката не успел среагировать и сбил ребенка.
Школьницу увезли в больницу, ее состояние расценивается как удовлетворительное.
Челябинск, Павел Зварзин
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