В Челябинске электросамокат сбил ребенка

В Челябинске водитель электросамоката сбил школьницу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне вечером на перекресте проспекта Победы и Чичерина.

11-летняя девочка ехала на обычном самокате мимо ТК «Прииск». На перерез ей двигался 22-летний челябинец на электросамокате.

Парень, объезжая пешеходов, проехал очень близка к стоявшему на тротуаре торговому и павильону. И когда он добрался до угла киоска из-за него и выехала девочка. Водитель электросамоката не успел среагировать и сбил ребенка.

Школьницу увезли в больницу, ее состояние расценивается как удовлетворительное.

Челябинск, Павел Зварзин

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