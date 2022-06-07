На Урале закрывают дорогой курорт

На озере Тургояк закрывают дорогой курорт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о базе отдыха «Жемчужинка», позиционирующейся как курорт повышенной комфортности. В 2010 году, когда губернатором Челябинской области был Михаил Юревич, владелец базы участии ГУ «Управления лесами Челябинской области» получил в аренду несколько лесных участков для рекреационной деятельности, но использовал землю не по назначению.

Так, проверка, проведенная департаментом лесного хозяйства УрФО, показала, что участках размещены локальные очистные установки, трубный колодец, трубопровод водоотведения, трубопровод водоснабжения и линия электропередачи – все это не предусмотрено лесным законодательством.

Контракт на долгосрочную аренду участка будет расторгнут, курорт придется закрыть, пишет NewsMiass, отмечая: согласно сервису СБИС, бизнес принадлежит миасскому предпринимателю Виктору Толкунову.

Миасс, Павел Зварзин

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