8 июня ожидаются следующие события – Челябинск

12:00 Челябинск – Лекция главного редактора журнала и интернет-портала «Джаз. Ру» Кирилла Мошкова (Москва) и автора книги «Джаз в Челябинске. История с продолжением…» Натальи Риккер «Иностранный гостинец Парнаха. Пути и тропинки российского джаза» в рамках XXI Международного джазового фестиваля «Какой удивительный мир». Музыкальное сопровождение лекции – пианист, аранжировщик Константин Щеглов (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)