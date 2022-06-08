8 июня ожидаются следующие события – Челябинск

08.06.2022, среда
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09:00 Челябинск –Экскурсия в централизованное стерилизационное отделение Челябинской областной клинической больницы (ул. Воровского, 70, сбор в корпусе №5)
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10:00 Челябинск – Профилактический форум «День здоровья» (дворец спорта «Юность», Свердловский пр., 51)
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11:00 Челябинск – Круглый стол Общественной палаты Челябинской области «Недобросовестность и мошенничество в сфере защиты прав граждан: проблематика и пути решения» (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, третий этаж, конференц-зал)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная прибытию мощей прп. Сергея Радонежского в Челябинск (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, шестой этаж)
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12:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная проблеме контрафактной продукции (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, девятый этаж)
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12:00 Челябинск – Лекция главного редактора журнала и интернет-портала «Джаз. Ру» Кирилла Мошкова (Москва) и автора книги «Джаз в Челябинске. История с продолжением…» Натальи Риккер «Иностранный гостинец Парнаха. Пути и тропинки российского джаза» в рамках XXI Международного джазового фестиваля «Какой удивительный мир». Музыкальное сопровождение лекции – пианист, аранжировщик Константин Щеглов (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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17:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная XXI Международному джазовому фестивалю «Какой удивительный мир» (концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92А)
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18:00 Челябинск – Четвертьфинал Открытой лиги КВН ЧелГУ (Челябинский государственный университет, Бр. Кашириных, 129, театральный корпус, актовый зал)
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18:30 Челябинск – Концерт ансамбля «Уральский Диксиленд Игоря Бурко», Сергея Манукяна (фортепиано, клавишные, вокал, Москва), а также ансамбля «Лютый бэнд» во главе с певицей Анастасией Лютовой (Москва) в рамках XXI Международного джазового фестиваля «Какой удивительный мир» (концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92А)
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