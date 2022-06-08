Здание в уральском поселке, где погиб подросток, снесли

Заброшенное здание, в котором насмерть завалило 13-летнего южноуральца, снесли.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, после гибели подростка в поселке Первомайский надзорное ведомство Агаповского района провело проверку соблюдения требований градостроительного законодательства при содержании объекта незавершенного строительства.

Напомним, трагедия произошла 16 мая. Дети играли у заброшенного одноэтажного здания на улице Набережной. 13-летний подросток залез на бетонные перекрытия, и ветхие конструкции рухнули. Мальчик оказался под завалом и получил травмы, несовместимые с жизнью.

По факту гибели возбудили уголовное дело, а прокуратура начала проверку. В ходе нее выяснилось, что на территории Первомайского сельского поселения расположен целый ряд ветхих, аварийных и разрушенных объектов, при этом известны собственники далеко не всех подобных сооружений. «Целостность фасадов зданий и крыш частично нарушена, стеклопакеты в оконных проемах и двери отсутствуют, при этом свободный доступ в здания открыт», – рассказали представители прокуратуры.

Прокурором района в адрес главы поселения внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено. Объект, на котором погиб подросток, демонтирован, приняты меры к ограничению свободного доступа к иным аварийным сооружениям.

Кроме того, прокурором района в адрес глав 8 сельских поселений внесены представления об устранении нарушений закона. Рассмотрение актов прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений поставлено на контроль в прокуратуре района.

Челябинск, Виктор Елисеев

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