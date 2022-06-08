Детские сады УрФО снабжали несуществующими продуктами несуществующие предприятия

Два предприятия Челябинской области снабжали детские сады Уральского федерального округа несуществующими продуктами. Выяснилось, что и сами поставщики – фантомы.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, оба предприятия зарегистрированы в Магнитогорске по одному адресу и занимались производством и фасовкой сливочного масла и сыра. Продукция отправлялась в 17 детских дошкольных учреждений Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

Оба предприятия заявили декларации о соответствии на молочную продукцию, которые были оформлены на основании заключений лаборатории ООО «Тюменский независимый сертификационно-испытательный центр».

Данный центр включен в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза, но не имеет аккредитации на исследования продукции по необходимым показателям (массовой доли антибиотиков: левомицетина, тетрациклиновой группы, стрептомицина, пенициллина; радиологические исследования и показатели массовой доли пестицидов и афлатоксинов), отмечают в Россельхознадзоре.

Следовательно, протоколы испытаний нельзя считать основанием для использования их при декларировании.

Сотрудники ведомства вместе с представителями прокуратуры навестили предприятия по указанному адресу и выяснили, что производство и фасовка масла и сыра на данных площадках не ведутся: в помещениях не было ни продукции, ни оборудования. Да, и площадь помещения не соответствует объему выпускаемой продукции.

Так, согласно информации ФГИС «Меркурий», по состоянию на 17 мая на предприятиях должно было находиться 90,5 тонны масложировой продукции, в то время как арендуемая производственная площадь составляет всего 83,2 квадратных метра, а площадь имеющихся холодильных камер не превышает 15 «квадратов» – туда невозможно вместить всю заявленную продукцию.

Обнаружены и другие несоответствия. Согласно ветеринарными сопроводительными документами и товарно-транспортными накладными на предприятия в среднем поступает от 500 кг до 12 тонн сырья, а отправляется потребителям до 43 тонн произведенного масла и сыра.

При этом парковочное место, где осуществляются разгрузочно-погрузочные работы, не позволило бы вместить весь поступающий крупногабаритный автотранспорт.

«Все это вызывает сомнение о реальном перемещении такого объема продукции, – отмечают в Россельзхознадзоре. – Кроме того, при мониторинге в ФГИС «Меркурий» установлено, что в апреле в качестве сырья поступила 151 тонна сливочного масла, из которой было произведена 231 тонна; в мае получено в качестве сырья 8 тонн масла, из которых выработано 66 тонн.

Это говорит о том, что объем поступившего сырья не соответствует объему готовой продукции, и на предприятиях происходит незаконное добавление в оборот несуществующей продукции».

Оба предприятия исключены из реестра системы ФГИС «Цербер» и ФГИС «Меркурий» как фантомные. Декларации о соответствии пищевой продукции техническим регламентам Таможенного союза у них будут отозваны. Потребителям продукции и в органы Россельхознадзора соседнего региона направлены информационные письма о выявленных нарушениях.

Документы отправлены в прокуратуру для принятия мер.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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