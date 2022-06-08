Южноуральцы начали экономить на автомобилях

Южноуральцы стали реже покупать автомобили: объем выдачи автокредитов в Челябинской области снизился почти в 2 раза. К такому выводу пришли специалисты Национального бюро кредитных историй (НБКИ), проанализировав работу сферы в январе – апреле текущего года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за первые 4 месяца 2021 года в регионе было выдано автокредитов на 10 млрд рублей, а в текущем году – на 5,6 млрд. Падение превышает 44%.

Снизились и объемы продаж подержанных авто. Например, в Челябинске в прошлом году за указанный период на вторичном рынке было продано 12 тысяч машин, то в текущем – менее 11,5%. Снижение – 4%.

В целом по России, количество выданных автокредитов снизилось на 35%, проданных подержанных автомобилей – на 0,8%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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