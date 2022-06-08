Улететь можно, но нельзя: у южноуральцев возникли проблемы с Турцией

Южноуральцы, решившие в этом году отдохнуть в Турции, столкнулись с проблемами: страна открыта для россиян, но попасть в нее не так просто.

Как уже сообщал «Новый День», с 29 апреля организован чартерный рейс компании Turkish Airlines в Анталью. Сначала планировалось 3 вылета в неделю, и туристические компании начали активно продавать путевки с учетом прямого перелета.

Однако перевозчик сократил число вылетов до 1 в неделю, и купившие туры теперь не могут улететь на турецкий курорт, так мест на всех попросту не хватает. Согласно сервису продажи билетов на сайте челябинского аэропорта, купить билет из Челябинска в Анталью с вылетом до 1 июля невозможно – их просто нет.

Напомним, что со вчерашнего дня из Челябинска можно улететь без пересадок и в Стамбул – самолет должен летать раз в неделю. Однако на сайте компании-перевозчика купить билет нельзя: в графе «отправление» сервис упорно исправляет Челябинск на Екатеринбург, а сайт челябинского аэропорта выдает билеты не на все запланированные рейсы.

Челябинск, Софья Артемьева

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