9 июня ожидаются следующие события – Челябинск

09.06.2022, четверг
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10:00 Челябинск – Профилактический форум «День здоровья». Второй день (дворец спорта «Юность», Свердловский пр., 51)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная подготовке и трудоустройству медицинских кадров среднего звена в Челябинской области (Пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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12:00 Челябинск – Мастер-класс Антона Горбунова (бас-гитара, Москва) и Петра Ившина (барабаны, Москва) «Особенности джазовой ритмики» в рамках XXI Международного джазового фестиваля «Какой удивительный мир» (Детская филармония, ул. Ворошилова, 6)
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12:00 Челябинск – Открытая репетиция спектакля Челябинского театра современного танца «Игроки» (ул. Новороссийская, 63, ДК ЧЗМК)
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13:00 Челябинск – Конференция «New Russian Battery-Day. Системы накопления энергии как драйвер развития электротехнической промышленности и энергетики» (Radisson Blu Hotel, ул. Труда, 179)
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18:30 Челябинск – Программа «Вселенная джаза: от свинга до фьюжна» с участием вокалистки Мариам Мерабовой (Москва), Филармонического джаз-оркестра Республики Татарстан (Казань) и квинтета Антона Горбунова в рамках XXI Международного джазового фестиваля «Какой удивительный мир» (концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92А)
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