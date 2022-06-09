9 июня ожидаются следующие события – Челябинск

18:30 Челябинск – Программа «Вселенная джаза: от свинга до фьюжна» с участием вокалистки Мариам Мерабовой (Москва), Филармонического джаз-оркестра Республики Татарстан (Казань) и квинтета Антона Горбунова в рамках XXI Международного джазового фестиваля «Какой удивительный мир» (концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92А)