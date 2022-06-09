Бухгалтер из Челябинска увела у своих работодателей почти 3 миллиона рублей

В Челябинске вынесли приговор бухгалтеру, прикарманившей деньги организаций, в которых она работала.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Калининский районный суд Челябинска признал горожанку виновной в присвоении и растрате в особо крупном размере.

Суд установил, что в период с 29 марта по 31 августа 2021 года женщина работала заместителем главного бухгалтера в двух организациях. Ей был предоставлен доступ к расчетным счетам организаций и возможность распоряжаться деньгами, находящимися на них. Воспользовавшись этим, она начала переводить средства работодателей на свой расчетный счет. В общей сложности из кассы организаций в ее кошелек перекочевало свыше 2,9 миллиона рублей.

Суд приговорил челябинку к 4 годам 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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