В Сибири погибли полицейские, этапировавшие подозреваемого из Челябинска

В Омской области погибли полицейские, этапировавшие подозреваемого из Челябинска в Томск.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на трассе Челябинск – Новосибирск «Лада-Веста» столкнулась с грузовиком Mercedes. Большегруз слетел с дороги, а легковушка перевернулась и загорелась. Автомобиль потушили очевидцы.

Находившиеся в нем трое сотрудников полиции погибли. Этапируемый остался жив – его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Омск, Павел Зварзин

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