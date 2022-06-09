В Челябинской области назначены довыборы в ЗСЧО

Избирательная комиссия Челябинской области назначила дополнительные выборы депутата Законодательного собрания по Троицкому одномандатному округу.

Как уже сообщал «Новый День», мандат депутата регионального парламента освободился после выборов в Госдуму – на повышение ушел Владимир Павлов.

Довыборы состоятся 11 сентября. Избирательная кампания официально стартует в ближайшие дни.

Троицк, Павел Зварзин

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