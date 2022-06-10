10 июня ожидаются следующие события – Челябинск

10.06.2022, пятница

10:00 Челябинск – Профилактический форум «День здоровья». Третий день (дворец спорта «Юность», Свердловский пр., 51)

10:00 Челябинск – Гражданский форум «Челябинск многонациональный» (отель Radisson Blu, ул. Труда, 179, зал «Galaxy»)

11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная вопросам обеспечения безопасности детей в летний период и профилактике детского травматизма в Челябинской области (Пресс-центр «АиФ-Челябинск»)

12:00 Челябинск – Открытая репетиция спектакля Челябинского театра современного танца «NEFT» (ул. Новороссийская, 63, ДК ЧЗМК)

12:00 Челябинск – День открытых дверей в Объединенном государственном архиве Челябинской области и специальное почтовое гашение новой карточки (Свердловский пр., 30А)

15:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная организации фестиваля «Машина времени», который пройдет в Челябинске 13 июня (Пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

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