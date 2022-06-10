В отношении чиновников Верхнего Уфалея возбудили уголовное дело о пропавших 400 тысячах рублей

В Верхнем Уфалее возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий чиновниками мэрии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Верхнего Уфалея совместно с региональным УФСБ России провело проверку исполнения требований законодательства при проведении работ по содержанию автомобильных дорог.

В ходе нее было установлено, что в апреле 2021 года администрация города заключила с коммерческой компанией муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и придорожных территорий Верхнего Уфалея на сумму более 400 тысяч рублей. В дальнейшем работы по нему мэрия оплатила в полном объеме.

Вместе с тем, проверка показала, что фактически работы не выполнялись, и муниципальный контракт имеет признаки фиктивности.

Прокурор города направил материалы проверки в следственный отдел СКР по Верхнему Уфалею для решения вопроса об уголовном преследовании чиновников мэрии, по результатам рассмотрения которого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства).

Напомним, с февраля 2021 года администрацию Верхнего Уфалея возглавляет Сергей Тарасов, муниципальные контракты курирует его первый заместитель Владимир Москалев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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