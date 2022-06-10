«Мне не больно»: в Челябинске не стали наказывать отца, избившего дочь возле школы

В Челябинске закрыли дело в отношении мужчины, избившего младшеклассницу возле школы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент, произошедший в Калининском районе, запечатлела камера наружного наблюдения: девочка бежит за мужчиной к машине, там он вырывает у ребенка пакет (видимо, со второй обувью), бросает его в багажник, дает девочке подзатыльник, срывает с нее рюкзак, снова дает подзатыльник – школьница едва не бьется головой о машину, пинает ребенка, затем оба садятся в машину.

Владелец передал видео в правоохранительные органы. В ходе разбирательства мужчина пояснил, что приехал забирать дочь из школы вместе со вторым ребенком, но школьница задержалась, малыш начал капризничать, поэтому отец разнервничался.

В отношении него было возбуждено дело по статье 6.1.1 КоАП (побои), но теперь оно прекращено. Как пояснили в полиции, судебно-медицинская экспертиза показала, что здоровью девочки отец вред не причинил, а сама младшеклассница заявила, что ей было не больно и не обидно.

Обсуждая эту историю в соцсетях, одни челябинцы высказывают мнение, что девочка привыкла к такому обращению, раз не испытывает ни физических, ни моральных страданий от подзатыльников отца. Другие отмечают, что создан прецедент: «Главное приучить ребенка, чтобы он не испытывал страданий, и синяков не было – и пинай сколько хочешь», – отмечают они. «То есть, так можно с ребёнком? А с подчинённым можно? А с соседом?» «У нас вообще большинство людей почему-то считает избиение собственных детей нормой и, типа, воспитанием. Потом они же удивляются, почему вокруг столько агрессивных жителей, почему вокруг хамят. Причинно-следственная связь явно в головах нарушена».

Челябинск, Павел Зварзин

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