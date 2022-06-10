В Магнитогорске вынесли приговор серийному насильнику, разделавшемуся 18 лет назад со свидетелями

В Магнитогорске суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве свидетелей преступления, совершенном более 18 лет назад.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ленинский районный суд Магнитогорска признал 40-летнего жителя региона виновным в убийстве двух человек, с целью скрыть другое преступление.

С 2004 года он отбывает наказание за серию изнасилований и убийств женщин на территории Магнитогорска. Новый приговор имеет непосредственное отношение к одному из эпизодов.

В декабре 2003 года магнитогорец с соучастником изнасиловали и убили девушку. Тело убитой они отнесли в лесопосадки, где облили бензином и подожгли. Однако свидетелями происходящего стали проезжавшие в это время мимо на автомобиле мужчина и его сын.

Опасаясь, что они могут обратиться в правоохранительные органы, злоумышленник ночью пробрался пьяным к ним в дом, где расстрелял обоих из охотничьего ружья.

Суд приговорил южноуральца к 13 годам лишения свободы. Путем частичного сложения наказаний окончательно ему назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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