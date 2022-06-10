Между Челябинском и Екатеринбургом обещают возобновить скоростное железнодорожное сообщение

Между Челябинском и Екатеринбургом планируют возобновить скоростное железнодорожное сообщение. Об этом заявил сегодня заявил губернатор Алексей Текслер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пока власти двух регионов только обсуждают вопрос, но Текслер надеется, что поезда – это будут «Ласточки» – пойдут уже в текущем году.

Маршрут будет пролегать через Аргаяш, Кыштым, Верхний Уфалей и Полевской. Когда-то это была основная железнодорожная ветка, соединявшая два мегаполиса, но потом большинство поездов пустили через Каменск-Уральский, и интенсивность движения по этому маршруту резко сократилась. Поэтому скорректировать расписание под скоростные поезда будет несложно.

Отметим, что по данному маршруту уже ходил скоростной поезд: с 2007 по 2010 год Челябинск и Екатеринбург соединял рельсовый автобус, преодолевавший расстояние за 4 часа. Но он не выдержал конкуренции с автомобильным транспортом: автобусы ходят каждый час, а то и чаще, в то время как Свердловская пригородная компания, по словам ее гендиректора Дмитрия Логинова, могла организовать в этом направлении только один-два рейса в день.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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